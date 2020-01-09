Нельзя регистрировать юрлицо по адресу земельного участка

В соответствии с п.2 ст. 54 ГК РФ место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территории РФ путем указания наименования населенного пункта.
Госрегистрация юрлица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа.
В ЕГРЮЛ должен быть указан адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, именно эти сведения обладают свойством публичной достоверности. По указанному в ЕГРЮЛ адресу юрлица должны обеспечиваться получение им юридически значимой корреспонденции, а также присутствие органа или представителя юрлица.
При этом законодательство РФ о государственной регистрации юридических лиц не предусматривает возможности указания в качестве адреса юрлица адреса земельного участка.
Такие разъяснения дает УФНС по Кемеровской области.