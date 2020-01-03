С 1 января частные клиники займутся лечением пенсионеров. Закон принят

В России из 146,3 миллиона человек каждый четвёртый (24 % всего населения страны) находится в пенсионном возрасте.

Потребность в оказании медицинских и социальных услуг у граждан старшего поколения объективно выше, чем у лиц трудоспособного возраста. При этом такие услуги (медико-социальный патронаж) целесообразно оказывать комплексно.

В целях увеличения доступности для граждан в возрасте 65 лет и старше таких услуг принято Постановление Правительства № 1915 от 27.12.2019 о реализации с 1 января 2020 года в субъектах РФ пилотного проекта по привлечению частных медицинских организаций в сферу предоставления на дому медико-социального патронажа.

Минтруд будет совместно с Минздравом осуществлять организационное и методическое сопровождение пилотного проекта, Росздравнадзор – мониторинг его реализации.

Отбор частных медицинских организаций будет осуществляться региональными властями на основе определения соответствия частных медицинских организаций установленным критериям.

В федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию пилотного проекта предусмотрено в 2020 году – 1901,16 млн рублей, в 2021 и в 2022 годах – по 390,26 млн рублей.

Принятые решения направлены на увеличение охвата лиц в возрасте 65 лет и старше медико-социальным патронажем, а также на привлечение частных медицинских организаций в сферу предоставления на дому указанных услуг.

Частные медклиники, в частности, будут обязаны:

посещать на дому лиц 65 лет и старше (при наличии медицинских показаний, но не реже одного раза в неделю ) с проведением медицинского осмотра таких лиц в целях оценки последующей тактики их ведения на дому или в иных условиях;

) с проведением медицинского осмотра таких лиц в целях оценки последующей тактики их ведения на дому или в иных условиях; делать пенсионерам уколы, обрабатывать пролежни;

делать забор крови и мочи на анализы;

организовывать взаимодействие лиц в возрасте 65 лет и старше с медицинской организацией для записи их на прием к врачам госполиклиники, для проведения там диагностических и инструментальных исследований;

и т. д.

Напомним, об этой инициативе властей ранее мы писали в материале «Пенсионеров будут лечить бесплатно в частных клиниках».