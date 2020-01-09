За 2019 год ФНС исключила из ЕГРЮЛ 560 тыс. компаний

560 тыс. недействующих компаний, а также компаний с недостоверными сведениями в ЕГРЮЛ исключены в 2019 году в административном порядке.

ФНС обращает внимание, что компании, в отношении которых в реестре есть запись о недостоверности, могут самостоятельно представить достоверные сведения для их внесения в ЕГРЮЛ. Это позволит руководителям и собственникам компаний избежать ограничений по их участию и управлению юридическими лицами в будущем.

Юридическое лицо может быть исключено из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ при наличии в реестре недостоверных сведений в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи.