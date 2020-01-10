Как организации восстановить утерянный Устав

Копию Устава можно получить в установленном порядке в налоговом органе по месту нахождения юрлица либо в МФЦ. Запрос оформляется в произвольной форме с указанием наименования организации, ОГРН или ИНН юрлица, в отношении которого запрашиваются сведения, а также способа получения Устава.

Оказание данной услуги осуществляется за плату, размер которой зависит от срочности запроса:

• 200 рублей при предоставлении копии Устава в срок не более 5 дней со дня получения запроса;

• 400 рублей при предоставлении копии Устава в срочном порядке (не позднее рабочего дня, следующего за днем получения запроса).

Если запрашиваются несколько копий Устава, то каждый его экземпляр оплачивается отдельно.

Такое разъяснение дает УФНС по Нижегородской области.