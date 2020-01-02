Как налоговики определяют иностранные компании, которые используют неправомерные льготы

1. Отсутствие ведения реальной коммерческой деятельности. У фиктивной компании отсутствуют трудовые, материальные и нематериальные ресурсы. Налоговики собирают сведения из разных источников: оценка финансово-хозяйственной деятельности, через информационные ресурсы, международные запросы, обмен данными между российскими и международными налоговыми органами.

2. У компании имеются признаки несамостоятельной деятельности иностранного контрагента. Сомнение появляется, если основная деятельность компании заключается в инвестировании и финансировании холдингов и аффилированных им предприятий. И вот совершенно конкретные признаки:

прибыль формируется за счет полученных доходов на территории РФ;

полученный доход перечисляется по цепочке;

отсутствуют коммерческие риски;

основной доход составляют дивиденды.

3. Доходы компании перечисляются третьим лицам. Если у иностранного контрагента отсутствуют полномочия по самостоятельному распоряжению полученным доходом – это может свидетельствовать о перечислении денежных средств на счета резидентов офшорных зон. Налогоплательщик рискует лишиться льгот, если в ходе проверки будет выявлено, что фактическим получателем дохода выступает промежуточное звено (посредник), а спорный доход перечисляется на счет организации-резидента одной из офшорных зон, у которой нет подписанного международного соглашения об избежании налогообложения с РФ.

Риски: использование таких компаний несет риск потери налоговых льгот – это минимум, а максимум – уголовное преследование.