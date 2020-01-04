Нелегальные предприниматели – как их вычисляют налоговики

У ФНС есть свои методы выявления скрытых доходов, после чего граждан в одностороннем порядке будут признавать ИП и доначислять налоги.

Итак, налоговая будет отслеживать сделки по продаже товаров, услуг и т.д. Но мало отследить, им придется доказать, что сделки носили систематический характер.

Также о предпринимательской деятельности может свидетельствовать имущество, которое приобретается или арендуется. Но приобретение и владение квартирой, офисом не является фактом предпринимательской деятельности. Нужны доказательства. Доказательствами могут быть показания покупателей, расписки в получении денег, выписки с банковских счетов, акты передачи товаров, рекламные объявления, договора аренды.

Да, налоговики имеют право допросить возможных покупателей, изымать договора и расписки в получении денег. Доказательством служит именно множественность сделок и операций. Самое главное: если налоговая докажет предпринимательскую деятельность, которая была убыточной, то отсутствие дохода не освободит от их претензий.

Согласно ГК РФ, цель предпринимательской деятельности – извлечение прибыли, которая не является обязательным результатом.