С 1 января подать электронное заявление о заключении брака стало проще

ФНС сообщает, что с 1 января вступил в силу закон, который упрощает подачу заявления о заключении брака в электронной форме.

Копии документов (паспортов, разрешения на вступление в брак для несовершеннолетних и т.п.) прикладывать к заявлению больше не нужно. Достаточно в заявлении о заключении брака указать реквизиты документа, подтверждающего прекращение предыдущего брака (если лицо состояло в браке ранее).

Остальные документы необходимо представлять в органы ЗАГС непосредственно при заключении брака.