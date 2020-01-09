ФНС выпустила новые формы для резидентов

Налоговики выпустили формы уведомлений о счетах, открытых в организациях финансового рынка, расположенных за пределами России.

С 1 января 2020 года резиденты РФ обязаны сообщать о счетах, открытых не только в банках, но и в иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами нашей страны. ФНС подготовила формы уведомлений об открытии, закрытии, изменении реквизитов таких счетов. И рекомендует их применять (письмо от 26.12.2019 № ГД-4-14/26943@).

Уведомление также подойдет для сообщения о наличии счета в банке за пределами территории РФ, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось.