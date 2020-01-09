Как ИФНС мухлюет с банковскими выписками контрагентов. И что делать вам

Когда инспекция хочет доказать, что контрагент фиктивен, она часто опирается на его банковскую выписку – смотрите, у контрагента нет расходов, свойственных бизнесу, значит, он не ведёт реальную деятельность. Или он получает всю выручку от налогоплательщика. Значит, контрагент подконтролен налогоплательщику.

Или, например, у контрагента нет техники, необходимой для выполнения работ. Компания заявляет, что контрагент мог взять технику в аренду. Чтобы подтвердить или опровергнуть это, нужна банковская выписка, которая покажет, проходили по счёту платежи за аренду техники или нет.

Иногда инспекторы жульничают с выписками. Например, они могут:

– продемонстрировать в суде выписку не за все время, а только за какие-то периоды. Так можно «спрятать» платежи, свойственные бизнесу – аренду, закупку канцтоваров и т.д. В глаза суда такой контрагент, вероятно, будет выглядеть техничкой.

– Иногда выписки передаются в суд в нечитаемом или плохо читаемом виде. При этом инспекторы устно заявляют, что платежей со счёта контрагента нет, а значит, он техничка.

– Инспекторы также могут прикладывать к материалам проверки выписку со счёта контрагента в непрошнурованном виде, без печати и подписи сотрудника банка. Но в таком случае эта выписка не будет являться банковским документом.

Что противопоставить аферам инспекции с выписками? Попросите контрагента, чтобы он сам прислал вам выписки со своих счетов. Если инспекция действительно «нахимичила» с выписками, то это вскроется.