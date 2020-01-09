Букмекеры не платят налоги и давят на Орешкина

Ассоциация букмекерских контор, объединяющих основных игроков рынка – «Фонбет», «Олимп», BingoBoom и Leon, направила письмо бизнес-омбудсмену Борису Титову, в котором предупредила о риске закрытия пунктов приема ставок в России. Они угрожают, что 98% букмекерских контор будут закрыты уже с 1 января 2020 года, так как Минэкономразвития требует не размещать букмекерские конторы у школ, детсадов и прочих заведений. Для этого букмекерским конторам сделали отдельный статус для земли, где находятся их помещения.
После этого ассоциация угрожает страшным кризисом на рынке букмекерских услуг и грозит крахом региональным бюджетам. На них от рынка в 1,5 триллиона рублей размазали аж 5 млрд руб. Налогов на целых 0,33% от объёма рынка. Если бы крах букмекеров не случится, то его стоило бы придумать.