ФНС оспаривает сделки супермаркетов Billa

Крупная австрийская сеть супермаркетов Billa может лишиться объектов, которые достались ей от обанкротившейся сети «Я любимый». Сделки стоимостью более 1 млрд руб. оспаривает управление Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве.

Заявление о признании сделок недействительными подано в столичный арбитражный суд, узнал «Коммерсантъ». Судя по всему налоговики посчитали, что сделки совершены по ценам ниже рыночных.

Речь идет об одобрении передачи прав долгосрочной аренды девяти объектов в Москве и Подмосковье ООО «Билла» — российской «дочке» австрийской сети супермаркетов Billa (входит в Rewe Group). Стоимость сделок — более 1,3 млрд руб. с учетом НДС.

В 2017 году у сети «Я любимый» начались проблемы с операционной деятельностью и покупательским трафиком, а следующей весной стало известно, что все магазины сети может получить Billa. В 2018 году «Аматус» был признан банкротом, а часть объектов осталась в собственности компании.

Billa получила одобрение 91% кредиторов «Аматуса» и выплатила 80% средств, но, если суд примет сторону УФНС, соглашения могут быть расторгнуты, а права аренды — вернуться в конкурсную массу, говорят юристы.

При этом цена сделок с Billa была согласована сторонами с учетом независимой оценки аудиторской компании из «большой четверки» Ernst & Young (EY) и она превышала рыночную. За счет вырученных средств планируется покрыть порядка 30% от всех требований, включенных в реестр кредиторов «Аматуса». На июнь 2019 года долговые обязательства компании составляли 5,19 млрд руб. Крупнейший долг в 2,3 млрд руб.— перед структурой Сбербанка ООО «СБК Плюс». В число кредиторов также входят банк «Дом.РФ» (767 млн руб.), «Кредит Европа банк» (367,3 млн руб.) и др. Долг перед ФНС — 4,5 млн руб.

Интересантом на объекты «Я любимый» источники «Ъ» также называли X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). В компании комментарий не предоставили. Но, как следует из протокола собрания кредиторов, если сделки будут оспорены, «Аматус» потеряет права аренды помещений, поскольку те не предусматривают возможность отчуждения аренды без согласия владельцев. А так как владельцы одобрили передачу аренды только Billa, реализовать права аренды и оборудования иным лицам на аналогичных условиях не удастся, отмечается в документе.