Наверху заработает фонд борьбы с Навальным?

Вскоре объявят о создании специального фонда, призванного полностью перехватить у несистемной оппозиции повестку борьбы с коррупцией. Фонд будет курироваться администрацией президента, при этом крупнейшие компании попросят оказать новой структуре необходимую поддержку.

Среди основных планируемых направлений деятельности создаваемого спецфонда –антикоррупционные расследования, выплата вознаграждений за сообщения о коррупционных преступлениях. На должность руководителя данной структуры рассматривается один из околокремлевских юристов-общественников.

Одной из ключевых задач в деятельности спецфонда будет вынесение антикоррупционной борьбы за рамки борьбы политической, придание ей универсального характера, что ещё ярче продемонстрирует «заказную» работу структур Навального и других платных расследователей.

Создаваемая структура обозначит концепцию 9 шагов движения к безкоррупционному обществу:

наказание за коррупционные преступления вплоть до пожизненного;

отсутствие срока давности по коррупционным преступлениям;

неприменение УДО для отбывающих наказание за коррупционные преступления;

вознаграждения для граждан, сообщающих о фактах коррупции;

максимально жесткое наказание за дачу взятки;

премия для журналистов за лучшее расследование на данную тему;

создание базы данных по осужденным за коррупционные преступления;

пожизненный запрет уличенным в коррупции чиновникам занимать должности на госслужбе;

пожизненный финансовый контроль для отбывших наказание коррупционеров.