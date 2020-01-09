Клерк.Ру

Наверху заработает фонд борьбы с Навальным?

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Вскоре объявят о создании специального фонда, призванного полностью перехватить у несистемной оппозиции повестку борьбы с коррупцией. Фонд будет курироваться администрацией президента, при этом крупнейшие компании попросят оказать новой структуре необходимую поддержку.

Среди основных планируемых направлений деятельности создаваемого спецфонда –антикоррупционные расследования, выплата вознаграждений за сообщения о коррупционных преступлениях. На должность руководителя данной структуры рассматривается один из околокремлевских юристов-общественников.

Одной из ключевых задач в деятельности спецфонда будет вынесение антикоррупционной борьбы за рамки борьбы политической, придание ей универсального характера, что ещё ярче продемонстрирует «заказную» работу структур Навального и других платных расследователей.

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Создаваемая структура обозначит концепцию 9 шагов движения к безкоррупционному обществу: 

  • наказание за коррупционные преступления вплоть до пожизненного;
  • отсутствие срока давности по коррупционным преступлениям;
  • неприменение УДО для отбывающих наказание за коррупционные преступления;
  • вознаграждения для граждан, сообщающих о фактах коррупции;
  • максимально жесткое наказание за дачу взятки;
  • премия для журналистов за лучшее расследование на данную тему;
  • создание базы данных по осужденным за коррупционные преступления;
  • пожизненный запрет уличенным в коррупции чиновникам занимать должности на госслужбе;
  • пожизненный финансовый контроль для отбывших наказание коррупционеров.
Вместе с тем, будет предложено рассматривать коррупционные дела с участием суда присяжных. Есть подозрения, что именно эта тема станет одной из ключевых в предстоящем послании Президента Федеральному собранию, наряду с темой повышения доходов населения и борьбы с бедностью.

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