Послание Федеральному собранию: НДФЛ, зарплата, МРОТ

Главной темой послания Федеральному собранию станет зарплата людей. О том, что особое внимание при подготовке речи президент уделяет вопросу повышения уровня благосостояния населения, он сам заявил в интервью ТАСС.

Речь идет о повышении уровня доходов населения, о снижении числа людей, живущих на уровне МРОТ, о преодолении бедности.

Меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения

Во время пресс-конференции 19 декабря Путин говорил, что необходимо добиваться повышения уровня благосостояния россиян, ВВП и производительности труда. Он назвал недостаточным незначительный рост реальных доходов населения, зафиксированный в конце 2019 г. По данным Росстата, реальные доходы россиян в январе – сентябре 2019 г. увеличились на 0,8%.

Президент намерен выступить с обращением к Федеральному собранию 15 января. Это будет первый случай за 26 лет, когда глава государства выступит перед парламентом в январе.