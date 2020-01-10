Суд отказал в вычете по второму жилью

Суд отказал налогоплательщику в праве на получение остатка неиспользованного имущественного налогового вычета по второму объекту недвижимости.

В Апелляционном определении Свердловского областного суда от 05.06.2019 по делу № 33а-9065/2019 суд отказал в удовлетворении административного искового заявления гражданина к Межрайонной ИФНС № 30 по Свердловской области. Суд признал, что человек неправильно толкует Налоговый кодекс.

Ранее налогоплательщику был предоставлен имущественный налоговый вычет по декларациям 3-НДФЛ за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 гг. по объекту недвижимости. В налоговой декларации 3-НДФЛ за 2016 г. гражданин заявил имущественный налоговый вычет в сумме расходов на приобретение в 2015 году второго объекта. Ввиду того, что гражданину ранее уже был предоставлен имущественный налоговый вычет за 2011 – 2015 год по первому объекту недвижимости, суд не установил совокупности условий для предоставления имущественного налогового вычета в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 23.07.2013 г. № 212-ФЗ.

Ссылки истца на пункт 2 статьи 2 Закона № 212-ФЗ, а также на то обстоятельства, что второй объект недвижимости, по которому им заявлен имущественный налоговый вычет, был приобретен в 2015 г., то есть после вступления в законную силу изменений, в связи с чем у него имеется право на получение остатка неиспользованного имущественного налогового вычета, отклонены.

Учитывая, что впервые налогоплательщик воспользовался имущественным налоговым вычетом по налогу на доходы физических лиц по объекту недвижимого имущества, приобретенному до 01.01.2014, право на повторное получение имущественного вычета в связи с приобретением второго объекта недвижимости после 01.01.2014 у него не возникло, в ином случае будет нарушен установленный НК РФ принцип однократности предоставления такого налогового вычета.