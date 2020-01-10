Российские офшоры станут привлекательнее

Министерство экономики и развития РФ разработало меры для увеличения популярности специальных административных районов (САР), известных как российские офшоры, чтобы в дальнейшем увеличить число их резидентов.

В их числе, в частности, «транзитная» перерегистрация и освобождение от налогов зарубежных филиалов фирм-резидентов, сообщил «Известиям» замминистра экономического развития Илья Торосов.

Так, планируется ввести «транзитную редомициляцию» — механизм, который даст возможность переезжать в «российские офшоры» в два и более этапа через промежуточные юрисдикции.

Специальные административные районы — территории с льготным налоговым режимом для инвесторов, созданные в 2018 году для репатриации капитала и защиты бизнеса от санкций. В России два САР: на острове Октябрьский Калининградской области и острове Русский Приморского края

Если поправку примут, компании смогут перерегистрироваться, например, из Нидерландов через Кипр.

Сейчас «переезд» юрлиц из Нидерландов напрямую запрещен, однако министерство уже получило несколько анонимных заявок оттуда, отметил замминистра.

Планирует Минэкономразвития и несколько налоговых нововведений. Ведомство предлагает освободить доходы зарубежных филиалов международных компаний, зарегистрированных в САР, от налогообложения в России. Это исключит двойные сборы, пояснил замминистра. С той же целью Минэк хочет сделать в законах прямое уточнение о том, что международные организации в российских офшорах не выступают контролируемыми иностранными компаниями (КИК). Сегодня такая вероятность существует, и это отпугивает фирмы, которые задумываются о перерегистрации, отметил Илья Торосов.

На сегодняшний день в САР зарегистрировались 23 международные компании: 21 — на острове Октябрьский и 2 — на острове Русский.