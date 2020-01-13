Вовремя сдавайте ССЧ, чтобы не пролететь мимо реестра МСП

Ежегодное обновление сведений о субъектах малого бизнеса, содержащихся в Реестре МСП, осуществляется на основании данных налоговой отчетности о среднесписочной численности работников и полученных доходах.
Так, обновление сведений Реестра по состоянию на 10 августа 2020 года будет осуществляться исходя из показателей отчётности, представленной налогоплательщиками за предшествующий 2019 год в срок до 1 июля 2020 года.
Таким образом, если хозяйствующий субъект не представит налоговую отчетность или представит после 1 июля 2020 года, то в Реестре он себя не увидит.
В этой связи ФНС призывает налогоплательщиков:
Не забудьте в срок не позднее 20 января 2020 года представить сведения о ССЧ за предшествующий календарный год, а также в установленные сроки налоговые декларации о полученных доходах в соответствии с применяемым режимом налогообложения.