ФАС проверит банки из-за завышения тарифов на РКО

«Опора России» пожаловалась на банки в антимонопольную службу . В ФАС не исключают, что потребуются изменения законодательства о банковской деятельности и борьбе с отмыванием денег.

Столичное отделение «Опоры России» в декабре прошлого года попросило ФАС провести проверку в связи с необоснованным, по мнению организации, повышением банковских тарифов. На рост стоимости расчетно-кассового обслуживания в «Опору» пожаловались представители малого бизнеса. В «Опоре России» предположили, что в действиях банков есть признаки согласованности, пишет РБК.

Московское отделение бизнес-организации подтвердило получение ответа от ФАС.

Установление банками прогрессивной тарификации, «приводящей к значительному удорожанию соответствующих банковских услуг для всех участников рынка, в том числе добросовестных», а также попытка обосновать это требованиями закона о борьбе с легализацией преступных доходов, вызывает у ФАС России «серьезную обеспокоенность в части экономической обоснованности, правомерности и эффективности применения таких тарифов». Поиск решения проблемы «сохраняет свою актуальность в качестве одного из значимых направлений работы антимонопольного органа», отмечается в ответе ФАС.

Как сообщили ранее РБК в агентстве Markswebb, стоимость обслуживания стала дороже за 2019 год в таких популярных среди малого и среднего бизнеса банках, как Сбербанк, «Открытие», Модульбанк и Тинькофф банк.

Так, Сбербанк трижды в течение прошлого года поднимал стоимость пакетов услуг. По данным Markswebb, в январе 2019 года стоимость пакета «Большие возможности» выросла с 8600 руб. до 12990 руб. (действует с сентября). Также подорожали переводы со счета юрлица на счет физлица. В пресс-службе Сбербанка заявили, что изменения тарифных условий были продиктованы в том числе ситуацией на рынке.

Банк «Открытие» повысил комиссии за переводы физлицам: за сумму до 500 тыс. руб. — с 1 до 1,2%, до 2 млн руб. — с 1,5 до 2%, до 5 млн руб. — с 2 до 3%. Комиссия за перевод более 7 млн руб. поднялась с 10 до 12%.

Тинькофф Банк отменил десять бесплатных платежек для пакета «Продвинутый». За каждый платеж юрлиц организациям теперь сразу взимается по 29 руб., выяснило Markswebb.