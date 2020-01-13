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Дни, когда Личный кабинет ИП на сайте ФНС работать не будет

Предприниматели частенько жалуются на сбой в Личном кабинете ИП на сайте налоговой. Однако проблемы с ЛК не всегда вызваны именно сбоем.

Каждый квартал ФНС публикует график проведения технологических работ в Личном кабинете ИП. Ознакомьтесь с ним, чтобы не тратить время на попытку попасть в ЛК во время проведения техработ.

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