Дни, когда Личный кабинет ИП на сайте ФНС работать не будет

Из этого следует, что цель нашего Правительства и булькающего министра в их числе - укрупнение би...
Они индексируют фиксированные не на индекс инфляции, а пропорционально росту предельной базы.Вопр...
ага, особенно это актуально для ИП-пенсионеровИм обязательно надо 55 тыс. отдать государству, что...
Заметила ошибочку в календаре на 2020г.: Дата вторник, 31 мар 2020ОписаниеСрок представлени...
Ну да, качество жизни повысится...Только не уточнили чьё. ...
В свете того, что у ИП самая маленькая пенсия, могли бы и у них спросить какие взносы им платить....
И это вы клиентов тоже так консультируете ??? :(
Очень ждём реализации! Даже ЗП за январь ещё не утверждали по ФОТ...
Спасибо, что обратили внимание! Мы поправили текст статьи. Запрета на участие действительно ...
ой, я тоже поплакала, когда у меня пенсию за 5 лет отобрали... а эти хоть что-то получают, а мы н...
Ну и здесь уже цифры ф студию. Миллион только официально расстреляных (по критичным оценкам) и па...
Да что ж ты нам вечно свою Америку в пример ставишь, космополит безродный?...
Переименуем 33-37года в новый курс, назовем вполне грамотной борьбой с политическим и экономическ...
Расскажешь нам про персональную ответственность Рогозина? ...
Да, в этом проблема! Именно, игра терминологией. Поменять форму не меняя сути или наоборот поменя...
Так назвали, "новый курс", вполне грамотная политика борьбы с кризисом. Как и трудовая повинность...
Зато сейчас те, кому одну из таких путевок выдали бы на площадях орут, в ютубах как жить надо рас...
Нет, конечно, можно играть юридическими терминологиями, конвенциями и прочим. Но состояние, когда...
"обеспокоенность". Т.е. ''плохо это, и пальчиком ``Ай-яяй`` " ;)...
>путевки и льготы в лагеряДа, в дурдома и т.п. тоже. ;)
Офигеть логика. А то, что (например) при уменьшении входного НДС при том же уровне закупочных цен...
До 1979, последние паспорта вручили в 1979 году.
Статья хорошая. Годная. Особенно для тех, у кого данные правила не вошли в привычку при исполнени...
И до и после войны сельское население сокращалось, а городское росло. Неужто одни активно вымирал...
Полагаю, что претензия была по форме высказывания, а не по сути. Суть вообще иногда не проглядыва...
Есть такие сотрудники, которые раз в месяц "ходят на больничный" в самый ответственный момент))) ...
Никаких нормативных документов еще нет - что вы талдычите как подорванные, что вам все не понятно...
> По ее словам, педагоги должны вестиА что должны проверять, как и каким образом готовться к о...
Добрый день всем) меня интересует вопрос: как заполнять данный отчет, если в организации работают...
Крестьянство - несознательный, мелкособственнический класс!)) Всего лишь, не совсем надежный попу...
За многие годы работы привыкла ничему не удивляться... Не поняла из всего прочитанного вот что....
Тогда мыслили иначе!)) Не с точки зрения пухнущих деток. По этому случаю и жене могли выдавать з/...