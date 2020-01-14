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Прямые налоги, лепрозории и кровная месть: отменены 1259 неактуальных нормативных актов

С 1 февраля 2020 года признаются утратившими силу принятые в период с 1917 года по 2002 год 1259 актов РСФСР и РФ и их отдельных положений, содержащих устаревшее регулирование или имеющих статус «действующие», но не применяющихся на практике.

Соответствующее Постановление Правительства № 7 от 13.01.2020 опубликовано на сайте кабмина.

В числе отмененных актов:

  • Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 ноября 1917 г. «О взиманiи прямыхъ налоговъ»;
  • Декрет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 11 октября 1922 г. «О предоставлении Государственному Банку права выпуска банковых билетов»;
  • Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 8 февраля 1926 г. «Об условиях труда работников по найму, выполняющих на дому у нанимателя (домашние работники) работы по личному обслуживанию нанимателя и его семьи»;
  • Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 30 августа 1930 г. «Об улучшении положения работников лепрозорных учреждений (по борьбе с проказой)»;
  • Постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 5 ноября 1928 г. «О примирительном производстве по борьбе с обычаем кровной мести».
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