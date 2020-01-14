Прямые налоги, лепрозории и кровная месть: отменены 1259 неактуальных нормативных актов

Я думаю, читая про все изменения 2019-2020 годов, что все решения чудовищны и будут иметь такие ж...
Я тоже собираюсь уходить от автономки. Все что-то пыжился, обновлял-обновлял. Это и правда очень ...
1) А что с поступлениями на расчетный счёт (кроме тех, что проходят через "виртуальную кассу")? Б...
А что тут думать? Проверять надо! (с) не моёА если серьёзно, ФНС-же должна получить НДФЛ, или нет...
Искусственный Дмитрий ))))
интересно, какими бы были советы этого эксперта, если бы он пожил немного в России?...
Коллеги, помогите Владимиру
Как-то прям дохнуло чем-то застоявшимся, противным, но до отвращения и боли знакомым. Почему то в...
И, заметьте, хорошо так живут. За наш с вами счет получают нехилую зарплату за вот такие "произве...
Мент, он в любом обличье - мент. А все отговорки, типа, не мы такие - работа такая, всё от лукаво...
Как обычно, на деле уничтожают малый бизнес при этом на каждом углу кричат о его поддержке и прик...
Этим все сказано. Налоговый инспектор - это приложение к программе, которая если что-то заподозри...
Эти люди живут в одном с нами времени?
Так мы первые и заметили ;) Как профильное СМИ
Вас для дачи пояснений вызывали, а его на допрос. Разницу понимаете? ...
И большинству это никак не поможет. Только в гос. предприятиях и бюджете эти деньги реально прид...
А кто виноват? Он хотел заплатить 3 копейки, за что и огреб. Таких хитромудрых полно. И никаким о...
Может, кто-то и прошляпил, а профильные журналы как раз заметили...
Она поменялась в конце года. У вас просто старая форма
Как красиво написано))) если бы.... не практика жизни. Повеселили...
Очередной дивный эльф. Ну, или просто ничего не знающий про бизнес-процессы в России дурак. Зарпл...
Четким строевым шагом идем к всесоюзной, обязательной 1с в налоговой. Красота же. Открыл дело, за...
Вроде в темах по отчетности форма баланса 0710001, может у вас старая?...
Для начала надо определить, что первично для ПФР, паспорт или СНИЛС. ...
Хотелось бы корректности в материалах - ни работник, ни работодатель не могут выбирать "один из в...
да-да..... я изложенную мысль даже после уточнения автора с трудом улавливаю....
1. В истории фнс добровольно очень быстро становится рекомендованым, а в случае с фнс это значит,...
Если ресторан будет покупать ягоды по той-же стоимости, что и ранее, но с включенным НДС 10% вмес...
Миллион? Всего? Да вообще фигня какая-то. Нечего даже и обсуждать. Про пару десятков в гулаге тех...
Выход один- в самозанятые, пока и там ковырять не начнут. Думаю, годика три есть....
Получается ИП вместо того чтобы поднимать з/п своим работникам, отчисляет деньги в пенсионный и с...
Не знаю. Данная логика мне не подвластна)
Разовью Вашу мысль дальше. В Кремле сидят матёрые воры, которые прекрасно понимают, что творят. В...
Ждите)) вы правда думаете, что это примут?