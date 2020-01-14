Один из ФСБУ для госсектора начнет использоваться на год позже

Минфин отложил на год начало применения ФСБУ для организаций госсектора «Информация о связанных сторонах». Он будет использоваться с отчетности 2021 г., а не 2020 г. Приказ от 09.12.2019 № 215н опубликован на портале НПА.

Кроме того скорректирован порядок формирования информации о связанных сторонах. Такая информация должна формироваться субъектом отчетности не позднее первого рабочего дня года, следующего за отчетным.

Так же в новом документе организации госсектора переименованы в организации бюджетной сферы.