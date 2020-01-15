Путин запустит проект «Доступный интернет»

Президент Владимир Путин предложил запустить проект «Доступный интернет», который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам. Он объявил об этом, оглашая послание Федеральному собранию.

Он подчеркнул, что для пользователя подключение к таким сайтам будет бесплатным, им не придется платить за трафик. Это станет конкурентным преимуществом России, создаст новые возможности для образования, творчества, общения и для участия людей в жизни страны, считает глава государства.

Он напомнил, что Россия — одна из немногих стран, где есть свои соцсети, мессенджеры, почтовые и поисковые системы, а также другие национальные ресурсы.