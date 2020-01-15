Вторая неожиданность дня: глава ФНС Мишустин станет главой правительства

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кремля.

Глава ФНС уже согласился на предложение президента.

Мишустин руководит Федеральной налоговой службы РФ с 6 апреля 2010 года. Ему сейчас 53 года. До государственной службы он занимался бизнесом, организация которой он руководил занималась привлечением западных передовых информационных технологий. Цифровизацию он любил всегда. При нем ФНС стала открывать электронные сервисы, внедрять новые стандарты обслуживания налогоплательщиков, менять (ужесточать) подход к организации контрольных мероприятий.