Как оформить изменения в ЕГРЮЛ при переходе долей нескольким наследникам

Доля в обществе с ограниченной ответственностью в порядке наследования одновременно переходит нескольким наследникам. Как внести изменения в ЕГРЮЛ?

В таком случае в заявлении по форме Р14001 указываются заявителями все наследники, вступившие в права наследования. При этом в отношении каждого наследника заполняется отдельный лист Р «Сведения о заявителе» заявления по форме Р14001. Такое заявление должно быть подписано каждым наследником.

Подлинность подписи каждого заявителя должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, за исключением направления документов в регистрирующий орган в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью каждого заявителя.

Такие разъяснения приводятся на сайте ФНС РФ.