Госдума утвердит нового премьер-министра уже сегодня

Предложенная президентом Владимиром Путиным кандидатура нового премьер-министра будет рассмотрена Госдумой на пленарном заседании, сегодня, 16 января.

Внеочередное заседание с участием главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, который будет назначен на эту должность, прошло в среду вечером, почти сразу после заявления о том, кто заменит Медведева на посту главы правительства.

Такую спешку депутаты обосновывают тем, что новому главе Кабмина надо срочно сформировать правительство, чтобы скорее приступить к решению задач, обозначенных Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.