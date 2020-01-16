Ходят слухи об освобождении граждан от уплаты имущественных налогов

Ни Конституция Российской Федерации, ни Налоговый Кодекс Российской Федерации, ни какой-либо иной нормативный правовой акт не предусматривает добровольный характер уплаты налогов. Об этом напоминают налоговики Алтайского края, которым явно надоели граждане, пытающиеся вернуть уплаченные налоги.

В введенной с 2018 года в Налоговый кодекс статье 45.1 прописано определение единого налогового платежа: «единым налоговым платежом физического лица признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему РФ на соответствующий счет Федерального казначейства налогоплательщиком — физическим лицом в счет исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога и (или) налога на имущество физических лиц».

Таким образом, единый налоговый платеж физического лица является способом исполнения обязанности по уплате транспортного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц, а с 1 января 2020 года еще и налога на доходы физических лиц. Данная статья устанавливает не добровольность уплаты налогов, а возможность уплатить налоги досрочно, путем внесения денежных средств на единый код бюджетной классификации.

Единый платеж установлен с целью создания для налогоплательщиков упрощенной уплаты налогов, возможности накапливать средства предварительно в течение года. Гражданину не нужно оформлять четыре, а в некоторых случаях и более платежных документов. Поступает такой платеж на общий КБК 18210607000011000110 в бюджеты по месту нахождения объектов налогообложения. В течение года уплаченная сумма отражается как аванс, а 1 декабря зачтется в счет уплаты налогов. Зачет осуществляется инспекцией самостоятельно — без заявления налогоплательщика.