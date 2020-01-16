Налоговые проверки в 2020 году – изменения

1. С 1 апреля 2020 у налоговиков появится право проверить офис, склад компании, если недоимка составляет более 1 млн рублей, даже если компанию не проверяют. К вопросу о соответствии юридического и фактического адресов.

2. С 1 апреля перестанут быть налоговой тайной сведения о том, в отношении какого имущества ревизоры приняли обеспечительные меры.

3. Полетят смс от ФНС (или электронные письма) о долгах по налогам, пеням и штрафам. Не часто, раз в квартал, и если компания даст письменное согласие. А вот запрос документов и пояснений по смс – незаконно, изменений в этом вопросе нет.

4. Требования о недоимке менее 3 тыс. рублей отправляться не будут, но не стоит надеяться на то, что мелкую недоимку можно будет списать по истечении срока исковой давности.

5. Компании смогут зачесть переплату между любыми налогами с 1 октября 2020 года. За исключением страховых взносов – тут переплату можно вернуть или зачесть в счет будущих платежей.

6. Арест имущества можно будет заменить банковской гарантией. Банки за это, конечно же, возьмут плату, но компания в этом случает сможет продолжить пользоваться имуществом и продолжить работу. Но продать имущество нельзя.