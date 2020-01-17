Налоговая массово блокирует ЭЦП из-за расхождений по НДС

Налоговая массово начала блокировку ЭЦП за расхождения по НДС, сообщили в Красном уголке бухгалтера.

«Москва 10.01 выслала во все регионы списки о таких расхождениях. При этом налоговая ни каких уведомлений не рассылает все узнаете при сдачи какого нибудь отчета, когда придет ответ что не принята»

Директор фирмы, которой заблокировали ЭЦП, сходил в налоговую и оказалось, что там таких бедолаг много.

Что же потребовали от директора? Письмо с просьбой о разблокировке ЭЦП для сдачи НДС (потом опять что ли заблокируют?), к нему договоры и телефоны контрагентов, по которым выявлены расхождения. И, конечно, уточненку по НДС, чтобы убрать неугодных налоговикам фирмы.

Впрочем, бухгалтеры говорят, что блокируют и без всяких расхождений:

«У нас и без расхождений заблокировали, 51я налоговая, директор съездила, говорит там толпа таких»

Что же будет, когда ФНС получит монополию на выдачу ЭЦП? Она будет выдавать только тем налогоплательщикам, которые много платят в бюджет?

Заметим, что действия налоговых инспекций противоречат закону. Налоговый кодекс не дает права налоговикам блокировать ЭЦП. Однако они пользуются своей безнаказанностью, по сути вымогая у налогоплательщиков дополнительные налоги.

Причем в ход идут уже все методы. Так, на форуме «Клерка» сегодня рассказали, что налоговики пришли к директору домой.