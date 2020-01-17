Жалобы бизнесменов будут рассматривать новым образом

Максим Орешкин предложил Владимиру Колокольцеву установить новый порядок работы силовых ведомств, чтобы ускорить рассмотрение жалоб бизнесменов.

Письмо было направлено 13 января, когда они занимали должности министров экономического развития и внутренних дел, пишут «Известия».

Необходимость предложенных нововведений Орешкин объяснил задержкой ответов правоохранителей на жалобы предпринимателей, которые те размещают на платформе «Забизнес.рф». В частности, экс-глава Минэкономразвития предлагает наделить центральный аппарат МВД правом проводить дополнительные проверки.

К началу 2020 года на ресурсе было зарегистрировано свыше 580 жалоб предпринимателей, и подавляющее большинство из них (59,9%) касались деятельности министерства внутренних дел. Однако все обращения МВД рассматривает по регламенту, который Минэкономразвития — головной орган, ответственный за платформу, — не согласовывало, отмечает Орешкин.

В результате, считает он, не выполняется поручение президента по работе ресурса: затягиваются сроки обработки жалоб бизнеса и не вовлекаются руководители самого верхнего уровня в принятие решений. Обращения бизнеса зачастую попадают на рассмотрение должностных лиц, в отношении которых их и подавали. Там подчеркнули, что в работе «Забизнес.рф» возникают и другие сложности.

В частности, правоохранительные органы направляют ответы сразу на электронную почту предпринимателей, не размещая документы в их личных кабинетах . В этом случае платформа не может оценить полноту ответов и оказать дополнительную юридическую помощь заявителям, если решение их не устроило, посетовали в ведомстве.

Орешкин предложил Колокольцеву установить новый порядок работы, чтобы обращения рассматривались в кратчайшие сроки, конфликт интересов был исключён, а центральный аппарат МВД получил право проводить дополнительные проверки.

Кроме того, из почти шести сотен обращений, зарегистрированных на платформе, только треть поступила в правоохранительные органы: остальные отправили на уточнение или отклонили из-за несоответствия критериям. По состоянию на 9 января полностью удовлетворили только девять жалоб (1,5%).