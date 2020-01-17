Зачем перед назначением Мишустин звонил заму в 2 часа ночи

Мишустин в 2 часа ночи звонил Алексею Оверчуку, чтобы попросить выступить с его ключевым докладом на Гайдаровском форуме. «Премьерские дела зовут», – оправдывался Мишустин.

Алексей Оверчук выступал с темой «Налоги в цифровом мире». .

«Цифровизация изменила не только структуру экономики, но и способы ведения бизнеса, а также жизнь простых людей. Данные обретают стоимость, меняется восприятие собственности, происходит дематериализация активов, товаров и услуг. Налоговым администрациям нужно быть на шаг впереди, чтобы иметь возможность предоставлять современные услуги», — заявил он.

Он отметил, что современные институты международного налогообложения были заложены в начале ХХ века и тогда отвечали требованиям аналогового мира. Но за последние 20 лет экономика изменилась. Теперь основная капитализация концентрируется в цифровых компаниях, а люди и бизнес активно участвуют в цифровой трансформации. Человечество находится в процессе цивилизационного перехода к цифровому обществу, и этот процесс носит всепроникающий характер.

Страны понимают необходимость цифровой трансформации самих налоговых органов и использования нового инструментария, позволяющего отвечать на цифровые вызовы.

«Что касается ФНС России, то мы не ждем перемен, мы к ним готовимся», — отметил Алексей Оверчук.

Он описал будущее налоговой системы: все операции в экономике будут отражены в виртуальной сети фискально прозрачных налогоплательщиков. Это позволит минимизировать административное бремя: для добросовестных налогоплательщиков выполнение налоговых обязательств будет происходить практически без их участия. А контрольно-надзорная деятельность будет сосредоточена только на потенциальных нарушителях или тех, кто находится за периметром платформы.

В пример прообраза будущей налоговой системы Аверчук привел приложение для самозанятых «Мой налог».

Цифровая трансформация в налоговом администрировании выражается в росте налоговых поступлений, отметил он.. В 2013-2019 годах поступления в консолидированный бюджет Российской Федерации выросли в номинальном выражении в два раза. В реальном выражении - на 43%, в то время как ВВП – на 3,9%.