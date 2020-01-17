Мишустин инкогнито звонил должникам и жалобщикам

В период работы в ФНС Михаил Мишустин под видом рядового сотрудника звонил столкнувшимся с налоговыми проблемами людям и разбирался в ситуации. Мог он позвонить и неплательщикам, чтобы «создать им проблемы».

У нового премьера Михаила Мишустина в период работы в Федеральной налоговой службе была привычка звонить столкнувшимся с налоговыми проблемами людям и представляться рядовым сотрудником ФНС, чтобы разобраться в ситуации. Он также мог инкогнито позвонить тем, кто не платит налоги. Собеседники «Ведомостей» рассказали и о других особенностях поведения Мишустина. Они описали его как организованного и довольно скромного в публичном пространстве человека, понимающего, как устроена экономика не только в России, но и в мире.

«Думаю, что рыночное инвестиционное сообщество возлагает на него большие надежды», — сказал газете неназванный крупный инвестор. Мишустин — опытный и успешный инвестор, заявил газете гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Так он прокомментировал работу премьера в компании UFG Capital Partners, где в конце 2000-х тот занимал пост президента.

Кроме того, Мишустин — человек, который может выстроить хорошие отношения со всеми и не привык ссориться. Сотрудник правоохранительных органов заявил газете, что Мишустин установил прочные связи и с силовым блоком — и со Следственным комитетом, и с ФСБ. Премьер хорошо понимает механизмы работы правоохранительных органов и ему есть на кого там опереться. В вопросе о том, какие у Мишустина будут полномочия, опрошенные «Ведомостями» бизнесмены оказались единодушны. Если его свобода будет действительно большой, произойдут и реальные изменения, сказал один из предпринимателей.

Близкий к Кремлю источник заявил, что при выборе Мишустина президент Владимир Путин руководствовался той же логикой, которой следовал при назначении всех технических премьеров: он не выбирал из политических тяжеловесов, а назначил руководителя одной из служб, так или иначе связанных с финансовой сферой. Разумеется, в качестве премьера Мишустин должен будет выполнять задачи, поставленные президентом, но будет иметь высокий уровень автономности.