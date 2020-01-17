Медведев ушел, сказал спасибо членам кабинета. А что пожелали люди

Ушедший в отставку глава правительства Дмитрий Медведев разместил в Фейсбуке сообщение с благодарностью бывшим членам своего кабинета:

Благодарен всем членам Правительства, Аппарату Правительства за ту большую работу, которую мы с вами вместе делали все эти годы. Это порой было очень непросто. Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться. Всегда действовали в интересах людей. И нам многое удалось. Большую роль здесь сыграл серьезный опыт и профессионализм членов Правительства. Об этом говорил и Президент нашей страны. Всё это время Правительство работало как одна команда — команда единомышленников, на которых я опирался и которым доверяю. Новые масштабные задачи, которые Президент России поставил в своем Послании, требуют и новых подходов. Уверен, что Правительство, которое будет назначено в ближайшее время, с этим справится. Хочу пожелать ему успеха в работе и реализации всего задуманного.

Пост уже собрал более пятисот комментариев. Они очень разные. Приведем некоторые из них:

«Этой командой Правительства — бардак в этой стране разгребли, да. Передохните чуток, и вперёд — к партийной работе. Иначе — никак. Жизнь летит, как самолёт, и кончается, как горящая свеча. Мы здесь все собрались — одной крови и единые духом» «Ничего хорошего не сделал до свидания» «А уточка тоже уйдет в отставку или сохранит пост и свой домик?» «Вы это серьезно? Хочется узнать список людей, в чьих интересах Вы действовали. Спасибо за повышение пенсионного возраста, развал медицины и образования» «Да вы не переживайте так, Дмитрий Анатольевич. Работа у вас теперь будет не бей лежачего, а зарплата хорошая. Так что заживёте, как фон барон.

Главное, почаще фоточки в „Инстаграм“ выкладывайте» «Может, хватит горбатиться на бюджетных „галерах“ и податься в бизнес. Замутите образцово-показательный стартап»

Есть даже комментарии в стихах: