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Обновится перечень районов Крайнего Севера

Завершилось обсуждение проекта об утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, для целей предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в этих районах и местностях.

Сейчас запущена процедура антикоррупционной экспертизы.

Одновременно будет отменен ряд норм в Указах Президента, касающихся северных льгот:

Районы Крайнего Севера

Все острова Северного Ледовитого океана и его морей, а также острова Берингова и Охотского морей

Республика Карелия

 муниципальные районы: Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский;

городской округ Костомукшский.

Республика Коми

 городские округа: Воркута, Инта, Усинск;

муниципальные районы: Усть-Цилемский, Ижемский, Печора;

Республика Саха (Якутия)

 вся республика.

Республика Тыва

 муниципальные районы: Монгун-Тайгинский, Тоджинский;

сельское поселение: Шынаанское Кызылского района

Камчатский край

 весь край.

Красноярский край

 муниципальные районы: Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский, Северо-Енисейский, Туруханский;

городской округ Норильск.

Хабаровский край

 муниципальные районы: Аяно-Майский, Охотский.

Архангельская область

 муниципальные районы: Мезенский, Лешуконский, Пинежский, Соловецкое сельское поселение Приморского муниципального района;

городской округ Северодвинск.

Иркутская область

 муниципальный район Катангский.

Магаданская область

 вся область.

Мурманская область

 вся область.

Сахалинская область

 городские округа: Курильский, Ногликский, Охинский, Северо-Курильский, Южно-Курильский.

Ненецкий автономный округ

 весь округ.

Чукотский автономный округ

 весь округ.

Ямало-Ненецкий автономный округ

 весь округ.

   
Ханты-Мансийский автономный

округ — Югра

 муниципальные районы: Березовский, Белоярский.

Местности, приравненные к районам Крайнего Севера

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Республика Алтай

 муниципальные районы: Кош-Агачский, Улаганский.

Республика Бурятия

 муниципальные районы: Баунтовский, Баргузинский, Курумканский, Окинский, Муйский, Северо-Байкальский;

городской округ Северобайкальск.

Республика Карелия

 муниципальный районы: Муезерский, Сегежский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Суоярвский, Сортавальский;

городской округ Петрозаводский.

Республика Коми

 городской округ Сыктывкар, Ухта, Вуктыл;

муниципальные районы: Княжпогостский, Койгородский, Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский, Сосногорск; Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский.

Республика Тыва

 муниципальные районы: Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, Кызылский (за исключением территории Шынаанского сельского поселения), Овюрский, Пий-Хемский, Сут-Хольский, Тандинский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Улуг-Хемский, Эрзинский;

город: Кызыл

Забайкальский край

 муниципальные районы: Каларский, Тунгиро-Олекминский, Тунгокоченский.

Красноярский край

 муниципальные районы: Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский;

городские округа: Енисейск, Лесосибирск.

Пермский край

 муниципальные округа: Гайнский, Косинский, Кочевский.

Приморский край

 муниципальные районы: Дальнегорский, Кавалеровский, Ольгинский, Тернейский;

Востокское городское поселение Красноармейского муниципального района.

Хабаровский край

 муниципальные районы Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский
&lrm;Ульчский, Амурский (Эльбанское городское поселение, Ачанское, Вознесенское, Джуенское, Падалинское, Омминское сельские поселения);

городской округ Комсомольск-на-Амуре.

Амурская область

 муниципальные районы: Зейский, Селемджинский, Тындинский
&lrm;(за исключением сельского поселения Муртыгитский сельсовет);

городские округа: Зея, Тында.

Архангельская область

 муниципальные районы: Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский, Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Няндомский, Онежский, Плесецкий, Приморский (за исключением Соловецкого сельского поселения), Устьянский, Холмогорский, Шенкурский;

городские округа: Архангельск, Коряжма, Котлас, Мирный, Новодвинск.

Иркутская область

 муниципальные районы: Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, Усть-Кутский;

городские округа: Усть-Илимск, Братск.

Сахалинская область

 вся область, за исключением городских округов Курильский, Ногликский, Охинский, Северо-Курильский, Южно-Курильский.

Томская область

Тюменская область

 муниципальные районы: Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Чаинский, Тегульдетский;

городские округа: Колпашево, Стрежевой, город Кедровый.

муниципальный район: Уватский

Ханты-Мансийский автономный

округ — Югра

 весь округ, кроме Березовского
&lrm;и Белоярского районов

 

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