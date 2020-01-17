Обновится перечень районов Крайнего Севера

Завершилось обсуждение проекта об утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, для целей предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в этих районах и местностях.
Сейчас запущена процедура антикоррупционной экспертизы.
Одновременно будет отменен ряд норм в Указах Президента, касающихся северных льгот:
Районы Крайнего Севера
Все острова Северного Ледовитого океана и его морей, а также острова Берингова и Охотского морей
|Республика Карелия
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муниципальные районы: Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский;
городской округ Костомукшский.
|Республика Коми
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городские округа: Воркута, Инта, Усинск;
муниципальные районы: Усть-Цилемский, Ижемский, Печора;
|Республика Саха (Якутия)
|вся республика.
|Республика Тыва
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муниципальные районы: Монгун-Тайгинский, Тоджинский;
сельское поселение: Шынаанское Кызылского района
|Камчатский край
|весь край.
|Красноярский край
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муниципальные районы: Таймырский Долгано-Ненецкий, Эвенкийский, Северо-Енисейский, Туруханский;
городской округ Норильск.
|Хабаровский край
|муниципальные районы: Аяно-Майский, Охотский.
|Архангельская область
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муниципальные районы: Мезенский, Лешуконский, Пинежский, Соловецкое сельское поселение Приморского муниципального района;
городской округ Северодвинск.
|Иркутская область
|муниципальный район Катангский.
|Магаданская область
|вся область.
|Мурманская область
|вся область.
|Сахалинская область
|городские округа: Курильский, Ногликский, Охинский, Северо-Курильский, Южно-Курильский.
|Ненецкий автономный округ
|весь округ.
|Чукотский автономный округ
|весь округ.
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|весь округ.
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Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра
|муниципальные районы: Березовский, Белоярский.
|Республика Алтай
|муниципальные районы: Кош-Агачский, Улаганский.
|Республика Бурятия
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муниципальные районы: Баунтовский, Баргузинский, Курумканский, Окинский, Муйский, Северо-Байкальский;
городской округ Северобайкальск.
|Республика Карелия
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муниципальный районы: Муезерский, Сегежский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Суоярвский, Сортавальский;
городской округ Петрозаводский.
|Республика Коми
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городской округ Сыктывкар, Ухта, Вуктыл;
муниципальные районы: Княжпогостский, Койгородский, Корткеросский, Прилузский, Сыктывдинский, Сосногорск; Сысольский, Троицко-Печорский, Удорский, Усть-Вымский, Усть-Куломский.
|Республика Тыва
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муниципальные районы: Бай-Тайгинский, Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Каа-Хемский, Кызылский (за исключением территории Шынаанского сельского поселения), Овюрский, Пий-Хемский, Сут-Хольский, Тандинский, Тес-Хемский, Чаа-Хольский, Чеди-Хольский, Улуг-Хемский, Эрзинский;
город: Кызыл
|Забайкальский край
|муниципальные районы: Каларский, Тунгиро-Олекминский, Тунгокоченский.
|Красноярский край
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муниципальные районы: Богучанский, Енисейский, Кежемский, Мотыгинский;
городские округа: Енисейск, Лесосибирск.
|Пермский край
|муниципальные округа: Гайнский, Косинский, Кочевский.
|Приморский край
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муниципальные районы: Дальнегорский, Кавалеровский, Ольгинский, Тернейский;
Востокское городское поселение Красноармейского муниципального района.
|Хабаровский край
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муниципальные районы Ванинский, Верхнебуреинский, Комсомольский, Николаевский, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванский, Солнечный, Тугуро-Чумиканский
‎Ульчский, Амурский (Эльбанское городское поселение, Ачанское, Вознесенское, Джуенское, Падалинское, Омминское сельские поселения);
городской округ Комсомольск-на-Амуре.
|Амурская область
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муниципальные районы: Зейский, Селемджинский, Тындинский
‎(за исключением сельского поселения Муртыгитский сельсовет);
городские округа: Зея, Тында.
|Архангельская область
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муниципальные районы: Вельский, Верхнетоемский, Вилегодский, Виноградовский, Каргопольский, Коношский, Котласский, Красноборский, Ленский, Няндомский, Онежский, Плесецкий, Приморский (за исключением Соловецкого сельского поселения), Устьянский, Холмогорский, Шенкурский;
городские округа: Архангельск, Коряжма, Котлас, Мирный, Новодвинск.
|Иркутская область
|
муниципальные районы: Бодайбинский, Братский, Казачинско-Ленский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Усть-Илимский, Усть-Кутский;
городские округа: Усть-Илимск, Братск.
|Сахалинская область
|вся область, за исключением городских округов Курильский, Ногликский, Охинский, Северо-Курильский, Южно-Курильский.
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Томская область
Тюменская область
|
муниципальные районы: Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Чаинский, Тегульдетский;
городские округа: Колпашево, Стрежевой, город Кедровый.
муниципальный район: Уватский
|
Ханты-Мансийский автономный
округ — Югра
|
весь округ, кроме Березовского
‎и Белоярского районов