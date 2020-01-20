Отправяете письма Почтой России? Проверяйте адреса в квитанциях!

Программисты ФНС, напортачившие в программах налоговой службы, похоже перешли на работу в Почту России. Такую версию выдвинули участники Красного уголка бухгалтера.

Дело в том, что программа Почты путает адреса. Вот такая история была рассказана в группе в субботу:

«Мама отправляла сегодня заказное письмо. В Республику Саха, г. Мирный. Пришла домой, заглянула в квитанцию, а там Алтайский край, Угловский р-н, п. Мирный. Совпадает только название улицы (а Комсомольская улица в каждой деревне есть). Я срочно помчалась на почту, чтобы остановить письмо, поскольку там нужный документ. И что оказалось — в компьютер все заведено верно и адрес там правильный. А в квитанции и на сайте Почты в отслеживании адрес другой!»

Оказалось, что эта проблема у Почты давно:

«У меня было такое летом. Самое интересное, что они ничего сделать не могут. Что вышло на печать то и вышло»

И действительно, ничего сделать работники почтового отделения не могут. Кроме вот этого:

«Мне написали на квитанции правильный адрес и печать поставили. На случай разборок, если письмо не дойдет»

В тему пришел представитель Почты России, который заверил, что письма все равно дойдут до адресата, независимо от того, что указано в квитанции. Но если представители новосделанного АО (ФГУП Почта России был акционирован в конце прошлого года) знают о проблеме, почему её не решают? Квитанция почты, это документ, который подтверждает отправку письма конкретному адресату. Она может понадобиться при спорах между контрагентами, для доказательства в суде и т.п.

Попутно в теме были высказаны еще претензии к почтовым отделениям:

«Я столкнулась с тем, что если адреса нет в ФИАС, почта письмо принимать отказывается. А в ФИАС есть не все адреса»

«В одном из почтовых отделений куда я хожу, заказные от юрлиц принимают с боем. У них установка — только первым классом. Я реально скандалила чтобы отправить письмо в конце декабря»

А есть и удивительнейшие случаи: