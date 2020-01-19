"Коммерсант" рассказал об источниках доходов Мишустина и его супруги. Речь о сотнях миллионов рублей

Газета "Коммерсант" опубликовала информацию об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.

Публичная часть декларации позволяет получить представление о примерном объеме всего состояния: в случае с Михаилом Мишустиным речь идет о принадлежащих его семье активах в сотни миллионов рублей, заработанных преимущественно в UFG и инвестированных консервативно — в депозиты.

В качестве главы правительства Михаил Мишустин опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года. Серьезных изменений в ней не ожидается. Из деклараций следует, что основная часть его денежных доходов — результат консервативного инвестирования в последние десять лет доходов, заработанных до 2010 года в компьютерном бизнесе и в руководстве структур, сейчас контролируемых Deutsche Bank.

В целом, анализируя декларации о доходах Михаила Мишустина и его супруги, ежегодно публикуемых в СМИ, можно сделать вывод, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.