Когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля.

Есть также второй вариант — 26 апреля, но эта дата менее вероятна, пишет РБК.

Всероссийское голосование состоится после того, как поправки в Основной закон примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу, сообщили два собеседника, близких к администрации президента. Высказаться в поддержку принятия поправок в Конституцию должны также не менее двух третей заксобраний регионов, в Кремле рассчитывают, что это пройдет максимально быстро.

Сроки и порядок проведения голосования будут прописаны в специальном указе Владимира Путина, говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В преддверии голосования будет развернута масштабная информационная кампания на телевидении и в интернете.

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