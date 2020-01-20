Когда пройдет голосование по поправкам в Конституцию

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля.
Есть также второй вариант — 26 апреля, но эта дата менее вероятна, пишет РБК.
Всероссийское голосование состоится после того, как поправки в Основной закон примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу, сообщили два собеседника, близких к администрации президента. Высказаться в поддержку принятия поправок в Конституцию должны также не менее двух третей заксобраний регионов, в Кремле рассчитывают, что это пройдет максимально быстро.
Сроки и порядок проведения голосования будут прописаны в специальном указе Владимира Путина, говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В преддверии голосования будет развернута масштабная информационная кампания на телевидении и в интернете.
Какие изменения в Конституцию предложил Путин
- Закрепить роль и статус Госсовета.
- Дать Думе право не только согласовывать, но и утверждать премьера, его замов, министров. Президент не сможет отклонить их кандидатуры, но сохранит право уволить.
- Глав силовых ведомств и региональных прокуроров предлагается назначать после консультации с Совфедом.
- Президентом может быть лицо, проживающее на территории России не меньше 25 лет, не имеющее иностранного гражданства или вида на жительства не только на момент выборов, но и до него.
- Убрать слово «подряд» из положения Конституции, согласно которому одно лицо не может быть президентом именно два срока подряд.
- Дать Конституционному суду право по запросу президента проверять конституционность законопроектов до их подписания.
- Наделить Совфед полономочиями по представлению президента отрешать от должности судей Верховного и Конституционного судов.
- Закрепить регулярную индексацию пенсий и то, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения