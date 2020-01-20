Каким он был замом: алкоголь, проверки, ошибки. Опять про Егорова

Новый глава ФНС Даниил Егоров почти десять лет был заместителем Мишустина. Он являлся одним из ключевых заместителей, отвечавший за проверки бизнеса, внедрение ключевых технологий и новых методов контроля.
Он не боялся заниматься расчисткой самых черных рынков, пишут «Ведомости». Так, в 2016 г. ФНС и ФСБ провели операцию в офисах крупнейшего дистрибутора водки — «Статус-групп», оптовых поставщиков и на ликероводочных заводах в Кабардино-Балкарии. Сам Егоров именно зачистку алкогольного рынка называет самым «психологически напряженным опытом».
Егоров всегда боролся с формальным подходом при проверках, вспоминает сотрудник службы. Так, в 2017 г. он написал инспекциям, что экспертиза почерка, выявившая подписание документа ненадлежащим лицом, не может сама по себе быть основанием для доначислений. Главное – была ли выполнена работа контрагентом.
А если компанию подозревают в том, что она знала о нарушении контрагента, нужно доказывать их взаимозависимость или что операция вообще не была выполнена. Юристы в один голос называли такой подход «оттепелью», которая меняет практику работы ФНС.
В другом письме инспекциям Егоров попытался ограничить стремление налоговиков истребовать излишне большое количество документов – эффективность контроля это не увеличивает, зато жалоб компаний становится больше. ФНС впервые указала, что нужно исходить из соображений разумной достаточности, чтобы не обременять бизнес.
Среди проектов, которыми он будет заниматься в первую очередь, назвал «Ведомостям» реестр домохозяйств с их доходами и новую систему рисков — они уже предусмотрены стратегией развития ФНС.Егоров прекрасно знает, как устроен механизм власти, его хорошо знают в Кремле и Белом доме, он знаком с бизнесом, так что опыта ему не занимать. А если потребуется – его поддержит новый премьер.