Каким он был замом: алкоголь, проверки, ошибки. Опять про Егорова

Новый глава ФНС Даниил Егоров почти десять лет был заместителем Мишустина. Он являлся одним из ключевых заместителей, отвечавший за проверки бизнеса, внедрение ключевых технологий и новых методов контроля.

Он не боялся заниматься расчисткой самых черных рынков, пишут «Ведомости». Так, в 2016 г. ФНС и ФСБ провели операцию в офисах крупнейшего дистрибутора водки — «Статус-групп», оптовых поставщиков и на ликероводочных заводах в Кабардино-Балкарии. Сам Егоров именно зачистку алкогольного рынка называет самым «психологически напряженным опытом».

Егоров всегда боролся с формальным подходом при проверках, вспоминает сотрудник службы. Так, в 2017 г. он написал инспекциям, что экспертиза почерка, выявившая подписание документа ненадлежащим лицом, не может сама по себе быть основанием для доначислений. Главное – была ли выполнена работа контрагентом. Отключить рекламу

А если компанию подозревают в том, что она знала о нарушении контрагента, нужно доказывать их взаимозависимость или что операция вообще не была выполнена. Юристы в один голос называли такой подход «оттепелью», которая меняет практику работы ФНС. В другом письме инспекциям Егоров попытался ограничить стремление налоговиков истребовать излишне большое количество документов – эффективность контроля это не увеличивает, зато жалоб компаний становится больше. ФНС впервые указала, что нужно исходить из соображений разумной достаточности, чтобы не обременять бизнес. Хотя были случаи, когда Егоров сам действовал формально. Например, в июле 2018 г. в письме, где были перечислены признаки фиктивной деятельности бизнеса, он назвал одним из них явку на допрос с адвокатом. Бизнес и юристы раскритиковали такой подход, и в итоге ФНС письмо отозвала. Отключить рекламу

Среди проектов, которыми он будет заниматься в первую очередь, назвал «Ведомостям» реестр домохозяйств с их доходами и новую систему рисков — они уже предусмотрены стратегией развития ФНС.

Егоров прекрасно знает, как устроен механизм власти, его хорошо знают в Кремле и Белом доме, он знаком с бизнесом, так что опыта ему не занимать. А если потребуется – его поддержит новый премьер.