Кто возглавит Минэкономразвития?

Новым министром экономического развития может стать замглавы экспертного управления при президенте Леонид Осипов, узнали «Известия».

По словам высокопоставленного чиновника, Осипов — человек из команды помощника президента России Андрея Белоусова. Его назначение главой Минэка связано с переходом последнего на пост первого вице-премьера, пояснил источник. О том, что Белоусов займет новую должность в кабмине, ранее сообщали не только близкие к правительству собеседники «Известий», но и источники других СМИ.

Пресс-секретарь и.о. главы Минэкономразвития Максима Орешкина заявил «Известиям», что ему неизвестно о «такой кандидатуре» на пост руководителя ведомства. Сам и.о. главы МЭР отказался разговаривать с «Известиями».