Почему банки интересуются, кто ваш бухгалтер

С недавних пор банки стали запрашивать договоры об удаленных бухгалтерских услугах, чтобы выяснить надежность клиента на основании этой информации. Если над компанией нависает клеймо ненадежности, то выясняют, кто ведет учет.

Если приходящий бухгалтер оказывает услуги и другим клиентам банка, их тоже проверят.

Самый разумный и безопасный вариант – пользоваться услугами проверенных аутсорсинговых компаний, а не приходящих бухгалтеров. Не лишним будет проверить историю компании, опыт и отзывы. Для банков не важно, насколько неблагонадежны бухгалтеры, но могут возникнуть репутационные риски, так как проверка клиентов будет проводиться в усиленном режиме.

Если клиента занесут в черный список, то проблемы будут с любым банком. Банки не делятся информацией о неблагонадежных и подозрительных клиентах друг с другом, но сведения передаются Росфинмониторинг, а оттуда в ЦБ и снова в банковскую систему. И вот тут уже никто не будет выяснять причины неблагонадежности, а просто откажут в обслуживании.

И главное: бухгалтеры, работающие удаленно, обязаны вычислять подозрительных клиентов, проверять надежность контрагентом по критериям антиотмывочного законодательства, так как из-за одного ненадежного клиента проблемы могут возникнуть и у остальных организаций, которые обслуживает бухгалтер.