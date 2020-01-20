У ПФР уже можно требовать маткапитал на первенца

Пенсионный фонд может уже сейчас оформлять сертификаты материнского капитала при рождении первого ребенка, средства на это точно будут выделены. Об заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, пишет ТАСС.

«Я думаю, что ничто не препятствует Пенсионному фонду уже сейчас оформлять соответствующий сертификат. Еще раз подчеркну: средства обязательно будут выделены на это, но порядок использования этих средств [уже] установлен», – сказал он.

Депутат напомнил, что «основную часть материнского капитала можно использовать после того, как ребенку исполнится три года». Исаев при этом заметил, что за последние годы возможности использования материнского капитала были существенно расширены.