Как перестать быть самозанятым за 1 минуту? И зарегистрироваться второй раз

Если процедура закрытия ИП для индивидуальных предпринимателей – это целая история, то для самозанятых процедура снятия с учета максимально упрощена. И если вы захотите перестать быть самозанятым, то достаточно нажать несколько кнопок в приложении «Мой Налог». Без визита в ФНС и заполнения бумажных заявлений.

Порядок действий:

Открываете приложение «Мой налог», нажимате на кнопку «Сняться с учета», а затем выбираете одну из трех причин такого решения:

– Я больше не занимаюсь такой деятельностью;

– Мне сложно работать с этим приложением;

– Я стал госслужащим.

После выбора причины необходимо подтвердить свое решение. Все, вы больше не имеете статус самозанятого гражданина.

Но следует помнить, что если у вас остались долги по налогу НПД, то их придется погасить полностью. Снятие с учета не списывает долги по НПД.

Можно ли потом снова стать самозанятым?

Да, можно. Процедура будет точно такой же, как и при первой регистрации.

Но если у вас есть долги по НПД после предыдущей регистрации, то программа не позволит снова встать на учет, пока долг не будет погашен полностью. Еще не будут повторно выданы 10 000 рублей, которые дают при первой регистрации для того, чтобы делать налоговый вычет из НПД.

Но если сумма не была использована полностью, то остаток вернется после повторной регистрации.