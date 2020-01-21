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Состав нового правительства: Силуанов без вице, Топилина и Орешкина. Плюс еще двое из ФНС

Фото с сайта Президента России

Кабинет министров под руководством Михаила Мишустина сформирован.  Президент Путин подписал указ о структуре нового правительства. У премьера теперь будет девять заместителей, один из них – первый вице-премьер Андрей Белоусов, до сих пор бывший помощником президента России.

Андрей Белоусов

Упразднено министерство по делам Северного Кавказа.

В рядах вице-премьеров изменения. Ими стали:

  • Дмитрий Григоренко (бывший в ФНС заместителем Мишустина, он же стал главой аппарата правительства),
  • Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук (тоже зам бывшего главы ФНС),
  • Марат Хуснуллин,
  • Дмитрий Чернышенко.

Из состава прошлого правительства на постах вице-премьеров остались:

  • Юрий Трутнев (полпред на Дальнем Востоке),
  • Юрий Борисов
  • Татьяна Голикова.

Пост первого вице-премьера покинул Антон Силуанов (но должность министра финансов по-прежнему у него), вице-премьерами перестали быть, в частности, Дмитрий Козак и Виталий Мутко.

Дмитрий Григоренко

 

Министром экономики стал Максим Решетников, бывший губернатором Пермского края, он подвинул Максима Орешкина.

Сменились министры культуры, просвещения и здравоохранения.

Ими стали соответственно:

  • Ольга Любимова,
  • Сергей Кравцов,
  • Михаил Мурашко.

Они сменили Владимира Мединского, Ольгу Васильеву и Веронику Скворцову. Новым министром спорта вместо Павла Колобкова стал Олег Матыцин. Сменились также министры труда, науки и связи. Остальные министры сохранили свои посты. На место Топилина назначили Антона Котякова.

Антон Котяков

Новый министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций  Максут Шадаев.

  • Евгений Дитрих, министр транспорта
  • Евгений Зиничев,министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
  • Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии
  • Александр Козлов., министр по развитию Дальнего Востока и Арктики . Тут без изменений.

Сергей Лавров и Сергей Шойгу тоже сохранили свои посты, как и главы МВД и МЧС. Новым министром юстиции стал Константин Чуйченко.

В Белом доме проходит первое заседание нового кабинета. Путин назвал его состав «сбалансированным»  и отметил, что в нём остался ряд министров из кабинета Дмитрия Медведева, но пришло и много новых министров.

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