Состав нового правительства: Силуанов без вице, Топилина и Орешкина. Плюс еще двое из ФНС

Кабинет министров под руководством Михаила Мишустина сформирован. Президент Путин подписал указ о структуре нового правительства. У премьера теперь будет девять заместителей, один из них – первый вице-премьер Андрей Белоусов, до сих пор бывший помощником президента России.
Упразднено министерство по делам Северного Кавказа.
В рядах вице-премьеров изменения. Ими стали:
- Дмитрий Григоренко (бывший в ФНС заместителем Мишустина, он же стал главой аппарата правительства),
- Виктория Абрамченко, Алексей Оверчук (тоже зам бывшего главы ФНС),
- Марат Хуснуллин,
- Дмитрий Чернышенко.
Из состава прошлого правительства на постах вице-премьеров остались:
- Юрий Трутнев (полпред на Дальнем Востоке),
- Юрий Борисов
- Татьяна Голикова.
Пост первого вице-премьера покинул Антон Силуанов (но должность министра финансов по-прежнему у него), вице-премьерами перестали быть, в частности, Дмитрий Козак и Виталий Мутко.
Министром экономики стал Максим Решетников, бывший губернатором Пермского края, он подвинул Максима Орешкина.
Сменились министры культуры, просвещения и здравоохранения.
Ими стали соответственно:
- Ольга Любимова,
- Сергей Кравцов,
- Михаил Мурашко.
Они сменили Владимира Мединского, Ольгу Васильеву и Веронику Скворцову. Новым министром спорта вместо Павла Колобкова стал Олег Матыцин. Сменились также министры труда, науки и связи. Остальные министры сохранили свои посты. На место Топилина назначили Антона Котякова.
Новый министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Максут Шадаев.
- Евгений Дитрих, министр транспорта
- Евгений Зиничев,министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
- Дмитрий Кобылкин, министр природных ресурсов и экологии
- Александр Козлов., министр по развитию Дальнего Востока и Арктики . Тут без изменений.
Сергей Лавров и Сергей Шойгу тоже сохранили свои посты, как и главы МВД и МЧС. Новым министром юстиции стал Константин Чуйченко.
В Белом доме проходит первое заседание нового кабинета. Путин назвал его состав «сбалансированным» и отметил, что в нём остался ряд министров из кабинета Дмитрия Медведева, но пришло и много новых министров.