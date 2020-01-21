Состав нового правительства: Силуанов без вице, Топилина и Орешкина. Плюс еще двое из ФНС

Кабинет министров под руководством Михаила Мишустина сформирован. Президент Путин подписал указ о структуре нового правительства. У премьера теперь будет девять заместителей, один из них – первый вице-премьер Андрей Белоусов, до сих пор бывший помощником президента России.

Упразднено министерство по делам Северного Кавказа.

В рядах вице-премьеров изменения. Ими стали:

Дмитрий Григоренко (бывший в ФНС заместителем Мишустина, он же стал главой аппарата правительства),

(бывший в ФНС заместителем Мишустина, он же стал главой аппарата правительства), Виктория Абрамченко , Алексей Оверчук (тоже зам бывшего главы ФНС),

, (тоже зам бывшего главы ФНС), Марат Хуснуллин ,

, Дмитрий Чернышенко.

Из состава прошлого правительства на постах вице-премьеров остались:

Юрий Трутнев (полпред на Дальнем Востоке),

(полпред на Дальнем Востоке), Юрий Борисов

Татьяна Голикова.

Пост первого вице-премьера покинул Антон Силуанов (но должность министра финансов по-прежнему у него), вице-премьерами перестали быть, в частности, Дмитрий Козак и Виталий Мутко.

Министром экономики стал Максим Решетников, бывший губернатором Пермского края, он подвинул Максима Орешкина.

Сменились министры культуры, просвещения и здравоохранения.

Ими стали соответственно:

Ольга Любимова ,

, Сергей Кравцов ,

, Михаил Мурашко.

Они сменили Владимира Мединского, Ольгу Васильеву и Веронику Скворцову. Новым министром спорта вместо Павла Колобкова стал Олег Матыцин. Сменились также министры труда, науки и связи. Остальные министры сохранили свои посты. На место Топилина назначили Антона Котякова.

Новый министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций – Максут Шадаев.

Евгений Дитрих , министр транспорта

, министр транспорта Евгений Зиниче в,министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

в,министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Дмитрий Кобылкин , министр природных ресурсов и экологии

, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов., министр по развитию Дальнего Востока и Арктики . Тут без изменений.

Сергей Лавров и Сергей Шойгу тоже сохранили свои посты, как и главы МВД и МЧС. Новым министром юстиции стал Константин Чуйченко.

В Белом доме проходит первое заседание нового кабинета. Путин назвал его состав «сбалансированным» и отметил, что в нём остался ряд министров из кабинета Дмитрия Медведева, но пришло и много новых министров.