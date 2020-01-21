Многодетным родителям вернут прежний пенсионный возраст

Депутаты Госдумы выступили с инициативой предоставить еще одной категории граждан право выходить на пенсию в 60 лет для мужчин и в 55 лет для женщин. Законопроект уже внесен в электронную базу парламента.

Право могут получить многодетные родители, включая тех, кто решился на усыновление. Семьи, в которых есть 4 или более детей, «принимают непосредственное личное участие в изменении демографической ситуации России, обеспечивая демографический рост, увеличение количества работающих лиц, за которых уплачиваются страховые взносы и соответственно наполнение страхового фонда для выплат пенсии».

В связи с этим предлагается внести в законодательство следующую норму: Право на страховую пенсию по старости возникает по заявлению лиц, имеющих четырех и более детей, в том числе усыновленных, у мужчин, достигших возраста 60 лет и имеющих детей в одном браке, у женщин, достигших возраста 55 лет.

Одно плохо: законопроект уже получил отрицательный отзыв правительства – сначала следует определить источники финансирования для этой меры и порядок исполнения бюджетных расходов. Если его все же примут, на это будет отведен срок до 1 января 2021 года.