На материнский капитал можно будет построить жилую дачу

Средства материнского капитала можно будет направить на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Документ разработан правительством, он расширяет перечень видов земельных участков, на которых можно строить жилые дома на средства маткапитала.

Действующее законодательство предполагает, что на средства маткапитала можно построить дом только на земле, предназначенной для индивидуального жилищного строительства

По данным Союза садоводов России, в стране насчитывается 16 миллионов дачных участков и стоимость их в разы дешевле, чем в городах. На полученный материнский капитал семья сможет на садовом участке построить новый дом или отремонтировать имеющееся строение, создав условия для проживания.