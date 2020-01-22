Если договор ГПХ переквалифицируют в трудовой, придется доплачивать взносы

Любые вознаграждения, выплачиваемые физлицам по договорам ГПХ, не подлежат обложению в части страховых взносов на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Об этом напоминает ФНС в письме № БС-3-11/11131@ от 27.12.2019.

Выплаты и иные вознаграждения, производимые плательщиком страховых взносов в пользу физлиц, с которыми заключён договор ГПХ, предметом которого являются выполнение работ, оказание услуг, облагаются страховыми взносами на ОПС и на ОМС.

При этом налоговики отметили, что если по договору ГПХ физлицо фактически будет выполнять трудовую функцию, то такой договор может быть переквалифицирован в трудовой договор и, соответственно, выплаты и иные вознаграждения, производимые физлицу по данному договору, будут подлежать обложению страховыми взносами, в том числе и на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности.