Как ВТБ «прощает» долги клиентам

После безуспешных попыток взыскать с клиента долг, ВТБ предлагает клиенту выкупить его за 10-20% от суммы (неафишируемая программа). Если сумма более 1 млн рублей – 10%, если менее –20%.

Как это работает: предложение может поступить в любой момент, даже если уже суд состаялся и у приставов есть исполнительный лист на взыскание.

1. Клиенту необходимо найти необходимую сумму.

2. Найти человека, который не имеет кредитов в ВТБ и привести его в банк.

Дальше открывается счет, вносится сумма на выкуп кредита. Составляется пакет документов на договор цессии, и после одобрения вышестоящего офиса происходит сделка. Банк выдает справку об отсутствии задолженности.

Зачем это нужно банку? Все просрочки портят финансовую отчетность, а на каждую просрочку создается резерв по требованию ЦБ.

Как вы будете разбираться с тем, кто «выкупил» ваш кредит – банку абсолютно всё равно. Лучше получить расписку от этого человека, что вы ничего ему не должны. Таким образом банк расчищает свой баланс.