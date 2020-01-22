Ошибки налоговиков исправляют врачи

У жителя Новороссийска случился приступ после письма из налоговой, пишут «Кубанские новости».

Пенсионер из поселка Верхнебаканского получил из налоговой инспекции требование оплатить транспортный налог за пять автомобилей, якобы имеющихся у него.

– Это что ж выходит у меня, пенсионера, целый автопарк? – возмутился мужчина. – В доме всего два автомобиля, мой и сына. Я отправился в налоговую разбираться, как могло такое случиться. У меня давно проблемы с сердцем, поэтому сам за руль не сел, поехал на маршрутке. В инспекции понервничал. И когда, возвращался домой, почувствовал себя хуже, чем обычно.

Дома мужчина стал задыхаться. У него повысилось давление. Он принял лекарство, но оно не помогло. Тогда он вызвал «скорую помощь», врачи которой и сняли приступ.