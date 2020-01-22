Некоторые фонды освободят от обязательного аудита

Обязательный аудит фондов предлагается проводить только в случае, если годовой объём их дохода превышает три миллиона рублей. Такой законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

«Проведение аудиторской проверки для небольшой некоммерческой организации, созданной в организационно-правовой форме „фонд“, требует существенных затрат и является значительным финансовым бременем для указанных организаций», — говорится в пояснительной записке.

Документ предусматривает, что обязательный аудит будут проводить в случае, если сумма стоимости имущества и объёма денежных средств, поступивших в фонд, превышает три миллиона рублей. При этом исключением будут фонды, являющиеся специализированными организациями управления целевым капиталом.

Кроме того, изменения не коснутся негосударственных пенсионных фондов и акционерных инвестиционных фондов.