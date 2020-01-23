Клерк.Ру

Дроздов уволен, у ПФР новый глава, перестановки в Минфине

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Максима Топилина на должность председателя правления Пенсионного фонда России, о чем сообщается на сайте правительства. Прежняя его должность – министр труда и социальной защиты РФ.

Антон Дроздов, ранее возглавлявший ПФР, теперь будет заместителем Антона Силуанова, министра финансов. Еще одним заместитетелем министра финансов будет Алексей Сазанов. 

Руководителем Федерального медико-биологического агентства назначена бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. Владимир Уйба, руководивший этим ведомством, назначен на должность заместителя министра здравоохранения. Временно исполняющим обязанности главы Росздравнадзора стал Дмитрий Пархоменко. Ирек Фаизуллин стал первым заместителем министра строительства и ЖКХ. Врио главы аппарата коллегии ВПК — замглавы аппарата кабмина назначен Игорь Боровков.

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