Дроздов уволен, у ПФР новый глава, перестановки в Минфине

ДмитрийW а почему государство должно тратить деньги на ваши эгоистические интересы прибыль от бизнеса оста... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

Влади работаю, на икру хватает, машина есть, 2 квартиры, на Кубу да, не летала, в основном Турция, выпл... Мишустин уже начал перекраивать бюджет

ДмитрийW государству не выгодно чтобы вы своей шаражкой инвалидов плодили.... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

VikaV2193 Прекрасно! Не возражаю. Только одно но, причем тут вся вот эта возня со спецоценкой всех и вся за... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

Старый ворчун Если вам, дармоедам, постоянно платить то за спецоценку, то за такие кассы, то за этакие, за ФН-Э... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

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MaxC Вы с луны упали, что ли? (Это риторический вопрос) (ц)Человек, просто, мыслит логически и стратег... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

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Старый ворчун СОУТ - это ещё один квазиналог. Отстегивание денег за навязанную государством "услугу", в подавля... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

ДмитрийW вы, если не разбираетесь, то сдерживайтесь от втюхивания своего, ошибочного, мнения. Съездите в п... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

Бабловед Что за истерика?! Ну-ка встала, пошла и заработала на икру, машину, квартиру, отдых на Кубе! Да и... Мишустин уже начал перекраивать бюджет

VikaV2193 Вы с луны упали, что ли? (Это риторический вопрос) Откуда Вы это выдрали вообще? Какая еще систем... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

ДмитрийW что ж, порог входа в бизнес имеет место быть. Если ты слишком бедный чтобы обеспечить нормальное ... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

Сергей Орешков Так подпись то была отозвана ФНС, а когда в сотый раз позвонил в ФНС, они уже не скрывали раздраж... Бухсофт, Актион и уже без ругательств.

ДмитрийW "Система управления охраной труда (СУОТ) является не только частью общей системы менеджмента, но ... Вы можете изменить бизнес-климат в стране

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Бабловед Вроде и всё правильно в статье, но ничего нового. Так называемые законные способы ничего не эконо... Как не надо минимизировать налоги: схемы на грани фола

Влади сборище пессимистов и бездельников. Это я про комментаторов. Я одна воспитываю сына (папка нам пл... Мишустин уже начал перекраивать бюджет