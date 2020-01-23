Дроздов уволен, у ПФР новый глава, перестановки в Минфине

Жизнь гораздо многообразнее. Питошей можно не владеть, луна от этого на землю не упадет. И, в при...
а почему государство должно тратить деньги на ваши эгоистические интересы прибыль от бизнеса оста...
работаю, на икру хватает, машина есть, 2 квартиры, на Кубу да, не летала, в основном Турция, выпл...
государству не выгодно чтобы вы своей шаражкой инвалидов плодили....
Прекрасно! Не возражаю. Только одно но, причем тут вся вот эта возня со спецоценкой всех и вся за...
Да ну?)) Речь в статье идет о таких же инструментах, как счеты или арифмометр....
а мне анекдот про бордель и кровати
Есть и такие. Они ещё любят ездить на обед и ужин ко всем друзьям и родственникам по кругу....
Если вам, дармоедам, постоянно платить то за спецоценку, то за такие кассы, то за этакие, за ФН-Э...
просто ужасный и отвратительный банк в своем стремлении обмануть честных заемщиков, я сейчас конч...
Друзья так разорились, так потом несколько лет дарили остатки товара всем подряд на все поводы по...
Тут не стоит вопрос о том, что у обязательного наследника нет своего жилья или места где он пропи...
Ну, кто везёт на том и едут. Если остальные должности занимают идиоты- родственники и идиоты-родс...
Такие дебильные руководители не случайны и часто являются прямыми назначенцами путинской вертикал...
Вы с луны упали, что ли? (Это риторический вопрос) (ц)Человек, просто, мыслит логически и стратег...
Ага, "...Молодой специалист еще и стоит дешевле..." Потому и дешевле, что ничего не умеет. "...
Оно конечно все хорошо, но только в случае когда бухгалтер на работе просто бухгалтер, а не как о...
Почему Вы считаете мое мнение ошибочным? Аргументируйте, пожалуйста. ...
ну в общем наверное и повышение ответственности бухгалтеров связано с осознанием руководством стр...
У меня вопрос по существу к автору. Кто такое это руководство, что не может читать бух. отчетност...
А ведь не в машине дело! Надо турбийон купить и сразу все наладится.Цитата с полей мамба_ру: Заех...
вы, вдвоём в Викой, в путешествие не собираетесь пока? Обсудите там свои предрассудки и видения....
СОУТ - это ещё один квазиналог. Отстегивание денег за навязанную государством "услугу", в подавля...
вы, если не разбираетесь, то сдерживайтесь от втюхивания своего, ошибочного, мнения. Съездите в п...
Что за истерика?! Ну-ка встала, пошла и заработала на икру, машину, квартиру, отдых на Кубе! Да и...
А почему бы тогда бухгалтерам и экономистам и зубы не начать лечить? Или розетки чинить? Кто буде...
Вы с луны упали, что ли? (Это риторический вопрос) Откуда Вы это выдрали вообще? Какая еще систем...
что ж, порог входа в бизнес имеет место быть. Если ты слишком бедный чтобы обеспечить нормальное ...
Так подпись то была отозвана ФНС, а когда в сотый раз позвонил в ФНС, они уже не скрывали раздраж...
Он, между прочим, был в своё время одним из наиболее серьёзных в России профессионалов по вопроса...
"Система управления охраной труда (СУОТ) является не только частью общей системы менеджмента, но ...
И начали они действовать с 01/01/2020, т.е. для отчета за 2019г??? :)...
Вроде и всё правильно в статье, но ничего нового. Так называемые законные способы ничего не эконо...
Этот "российский бизнесмен" сначала бы писать грамотно научился, а потом комментарии раздавал...
сборище пессимистов и бездельников. Это я про комментаторов. Я одна воспитываю сына (папка нам пл...
Вы реально думаете что СОУТ что-то ограничивает? Мил человек, все как раз ровно наоборот. Требов...