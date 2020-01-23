Новые тенденции к проведению налоговых проверок

У ФНС новый начальник, который пообещал, что для налогоплательщиков взаимодействие будет почти незаметным и даже комфортным. Вообще же налоговики заявили, что все силы пойдут на обеление бизнеса.
Про Егорова говорят, что он тот налоговик, который терпеть не может формальные проверки, сам ходил по судам и любит, когда у налоговиков чистые доказательства.
Начальники, как мы знаем, меняются, меняются их цели, подходы, поведение инспекторов. Как действовать вам – полный курс о защите при налоговых проверках. + сертификат ИПБ о повышении профессионального уровня в объеме 20 часов.
Получить сертификат ИПБ смогут как действительные члены ИПБ (им нужно каждый год повышать свой профессиональный уровень в объёме не менее 40 часов в год), так и те, кто не является членом ИПБ.
Как учиться на нашем курсе1. Оплатите по кнопке ниже и получите доступ к онлайн-платформе курса.
2. Смотрите видео, читайте конспекты, скачивайте дополнительные материалы, проходите тестирование. Ездить никуда не надо.
3. В конце обучения получите два сертификата — первый, от ЦОК придет автоматически на Ваш емеил. Второй от ИПБ на 20 часов мы в течение месяца пришлем заказным письмом на Ваш почтовый адрес.
Как записаться на онлайн-курс1. Нажимайте кнопку
2. После этого с Вами свяжется наш менеджер, даст доступ к платформе курса, уточнит, являетесь ли Вы членом ИПБ (чтобы понимать, какой сертификат Вам выдавать) и уточнит почтовый адрес, куда высылать сертификат.
О чем курсО налоговых проверках — выездных и камеральных, и обо всех мероприятиях налогового контроля, которые их сопровождают: встречка, допрос, инвентаризация, осмотр, выемка.
И о том, как сделать, чтобы налоговые ревизии не довели бухгалтера до уголовного дела и субсидиарной ответственности.
Минимум теории и максимум практических рекомендаций.
Чему вы научитесь
- грамотно и без лишнего стресса и трудозатрат противостоять давлению налоговиков при проверках;
- определять, какие действия налоговиков и полиции при проверках незаконны;
- правильно читать документы, сопутствующие проверкам: решение о проверке, требования о документах, акт, протоколы допросов;
- правильно отвечать на допросах;
- разбираться во всех мероприятиях налогового контроля: встречка, допрос, инвентаризация, осмотр, выемка;
- защищать информацию от проверяющих;
- правильно выстраивать защиту при угрозе уголовки;
- понимать, какие действия бухгалтера приведут его к субсидиарной ответственности.
Кто автор курсаИван Кузнецов — один из ведущих экспертов России по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса, аттестованный налоговый консультант. Руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Compliance Решения» и автор книги «Реальная оптимизация налогов».
Имеет наработанную практику сопровождения налоговых проверок, ведения споров с налоговой и большой опыт работы в ОБЭП:
«Я знаю, что такое азарт охотника у правоохранителей и налоговиков, и как они опасны для бизнеса, знаю о чем они думают, чего хотят, как будут работать, чтобы достичь своих целей. И знаю, что и как этому противопоставить».
Если вам надо время, чтобы определиться с записью на курс, оставляйте свои контакты в форме ниже. Это гарантирует вам цену, даже если мы решим ее поднять.