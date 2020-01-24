864 миллиона рублей курортного сбора поступило в регионы за полтора года

С момента введения курортного сбора (с мая 2018-го по конец декабря 2019) регионы заработали 864 млн рублей.

Министерства по делам Северного Кавказа (ныне ликвидированное) оценило промежуточные результаты эксперимента положительно, пишут «Известия».

На что потратили регионы заработанные деньги?

Так, в Ставрополье сделан капитальный ремонт Лермонтовского терренкура в Железноводске и реконструкция территории курортного парка Ессентуков. В Краснодарском крае деньги направили на создание детских площадок и уличных тренажеров, на Алтае — на расширение тротуаров и освещение улиц.

Между тем эксперты видят больше негативного влияния в новом сборе.

А как с этим обстоят дела в других странах? Например, в Турции с 1 апреля 2020 года вводится «налог на проживание», который будут платить отели (не туристы).

С 1 января 2020 туристы, посещающие Амстердам, должны платить дополнительный ежедневный налог в размере 3 евро. Этот сбор уже дополнит существующий налог в 7 % от стоимости жилья.